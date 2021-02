Aker Carbon Capture sikret sin første store kontrakt, men tallene lyste rødt

Til tross for røde tall sikret karbonfangst-selskapet finansiering fra norske myndigheter til Longship-prosjektet, som vil etablere en verdikjede for karbonfangst og lagring i industriell skala. Longship inkluderer også Aker Carbon Captures kontrakt for å levere verdens største karbonfangstanlegg til Norcem HeidelbergCement i Brevik.