Tøffe tider for verdens oljegiganter

Kredittvurderingsselskapet S&P Global Ratings mener at endringer i bruken av energikilder, ustabile priser og den svake lønnsomheten øker risikoen for olje- og gassprodusentene. De sier selskaper som Chevron, ExxonMobil, Shell, Total og kinesiske CNOOC er til vurdering og står i fare for å få sin kredittvurdering nedgradert.