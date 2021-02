I analysen om Aker Horizons skriver ABG Sundal Collier at deres nåværende vurdering av verdijustert egenkapital (NAV) i selskapet gir en kurs på omtrent 43 kroner, basert på 12,7 milliarder kroner for Mainstream Renewable Power (MRP) og 4 milliarder for Aker Clean Hydrogen (ACH), noe som samlet er nært dagens aksjekurs.