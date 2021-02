Lover banebrytende teknologi som kan endre fornybarsektoren - to oljegiganter har investert

Kort forklart fungerer Loop-systemet ved at det bores to vertikale brønner med et stengt rørnettverk 3-4 kilometer under jordoverflaten mellom seg. En væske beveger seg dermed fra anlegget over bakken gjennom det varme underjordiske miljøet, før det naturlig sirkulerer til toppen av systemet. Den varme væsken konverteres deretter til elektrisitet eller overføres til et fjernvarmenett.