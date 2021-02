Tror det kan smelle på neste OPEC-møte

«Men kommentarene er tilknyttet det frivillige tilleggskuttet på 1,0 millioner far pr. dag, som landet allerede i januar uttrykte at ville gjelde for bare februar og mars. Overskriften fikk altså oppmerksomhet, men sa egentlig ikke noe nytt», presiserer senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i dagens oljekommentar.