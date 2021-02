Tapte 1,2 milliarder i fjor

Hele året sett under ett endte på et tap på 1,2 milliarder kroner, året før hadde selskapet et negativt resultat på 343 millioner kroner. Coronaåret har Fred. Olsen-familiens selskap blant annet fått kjenne på kroppen gjennom en bråstans i cruiseindustrien, cruisevirksomheten alene gikk på et nettotap på i overkant av 1 milliard. I tillegg har strømprisene i Skandinavia vært lave store deler av året.