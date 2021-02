Flere meglerhus kutter kursmålet på Nel etter torsdagens tall

I fjerde kvartal 2020 omsatte Nel for 229 millioner kroner, opp fra 176 millioner i samme kvartal året før. Bunnlinjen endte på nesten 1,3 milliarder kroner, mot et negativt resultat på 93 millioner kroner for et år siden. Det positive resultatet skyldes en kraftig kursoppgang i Everfuel, der Nel er storaksjonær.