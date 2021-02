Fjoråret ble rekordsterkt

North Energy oppnådde i fjerde kvartal et resultat på 70,5 millioner kroner, mot 12,7 millioner i samme periode i 2019. Det gir et samlet resultat for fjoråret på 120,4 millioner, som selskapet omtaler som ny rekord.

Resultatfremgangen drives ikke av driftsinntekter, som er tilnærmet null, men av betydelig verdiøkning i selskapets investering i det kanadiske, Trinidad og Tobago-orienterte olje- og gasselskapet Touchstone Exploration.

Selskapet er også tungt investert – og største aksjonær – i Oslo Børs-noterte Reach Subsea, som selv nylig la frem rekordresultater.

Samlet verdi av North Energys investeringsportefølje var ved utgangen av fjerde kvartal 302,8 millioner kroner, målt i markedsverdi. Kvartalet før var den på 202,2 millioner.

Verdien av porteføljen ble altså løftet med 100 millioner på tre måneder.

North Energys kontantbeholdning utgjorde 119,3 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal.

Styret har foreslått et utbytte på 0,45 kroner pr. aksje. Det utgjør en utbetaling av totalt cirka 53,6 millioner kroner, basert på et antall utestående aksjer på cirka 119 millioner.

North Energy (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 2020 2019 Driftsinntekter 0,1 0,0 0,1 0,9 Driftsresultat 86,3 12,5 135,5 −14,0 Resultat før skatt 86,6 12,6 138,2 −13,0 Resultat etter skatt 70,5 12,7 120,4 −16,1