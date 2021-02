Fortsatt røde tall for solselskap

Aega hadde i fjerde kvartalinntekter på 0,11 millioner euro, opp fra 0,08 millioner i samme periode året før.

EBITDA endte på minus 0,17 millioner euro, mot minus 0,15 millioner i fjerde kvartal 2019.

– Fjerde kvartal er en periode med lav solstråling. Likevel, vi ser at kraftproduksjonen vil fortsette å øke fremover, vi fullførte investeringen i Norsk Solar, samt at vi inngikk bindende avtaler om anskaffelse av to solparker, sier Aega-sjef Nils P. Skaset, i en kommentar.

De to nye solparkene ligger på Sardinia, og kjøpet ble fullført i februar 2021.

– Sammen med den eksisterende porteføljen vil disse eierandelene bidra til høyere inntekter og verdier fremover, sier Aega-sjefen.

Aega (Mill. EUR) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 0,11 0,08 Driftsresultat -0,29 -0,23 Resultat før skatt -0,46 -0,19 Resultat etter skatt -0,46 -0,19