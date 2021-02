Equinor sluttfører havvindavtale

Equinor har sluttført avtalen om å selge en 10 prosents eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A og Dogger Bank B til italienske Eni, fremgår det av en pressemelding fra Equinor.

Eni har også sluttført avtalen om å kjøpe ytterligere 10 prosent i begge prosjektene fra prosjektpartner SSE på samme vilkår, som var en del av transaksjonen.

Etter transaksjonen eier SSE Renewables og Equinor 40 prosent hver i prosjektene, mens Eni har en eierandel på 20 prosent.

Salget til det spanske selskapet er Equinors tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år og vil gi en regnskapsmessig gevinst på rundt 1,5 milliarder dollar. Den tredje fasen av vindparken, Dogger Bank C, skal utvikles under en annen tidsplan og eies 50/50 av Equinor og SSE.