DNB Markets mener børstaper kan stige 35 prosent

For en uke siden presenterte Fjordkraft sine fjerdekvartalstall. Selskapet hadde i perioden inntekter på 471 millioner kroner, mot 374 millioner året før. Driftsresultatet endte på 105 millioner, som var en nedgang fra 175 millioner året før.

«Både svakere Q4-tall enn ventet og negativ omtale fra forbrukermyndighetene har tynget selskapet og aksjen de siste ukene», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

Meglerhuset tok ned forventningene for 2021-2022 etter kvartalsrapporten, og basert på oppdaterte estimater kuttet tallknuserne kursmålet fra 95 til 85 kroner.

Ifølge DNB Markets reflekterer kursmålet fortsatt en rabatt på verdsettelsen i forhold til sammenlignbare nordiske leverandører i forbrukermarkedet. Meglerhuset ser en risiko for at investorene må være litt tålmodige før sentimentet igjen blir mer positivt.

Fredag omsettes aksjen for 63,20 kroner, ned 3,1 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige nesten 35 prosent.

Hittil i år har aksjen falt rundt 25 prosent.

Fjordkraft er en av flere aksjer Investtech advarer mot å investere i.