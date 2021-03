– Det er mye tryggere enn olje, kull og gass

Bill Gates er en kjent miljøforkjemper og har lenge jobbet for å vise hvilke grep bedrifter og privatpersoner kan gjøre for å forhindre en miljøkatastrofe. Det er ingen hemmelighet at han mener at det haster å gjøre tiltak og i CNBCs «Squawk Box» uttalte Gates at energi fra kjernekraft absolutt vil være politisk korrekt fremover.

Kjernekraft har hatt et frynsete rykte i mange år, men Gates mener at det er helt nødvendig at vi nå klarer å omvende kritikerne og sier ja til energikilden.

Begrunnelsen er at kjernekraft vil bidra til ren energi og redusere klimagassutslippene. Ifølge Gates kan nye innovasjoner i kjernekraft-teknologi, som han selv er investert i, gjøre kjernekraft tryggere og billigere. Hvis det skjer vil flere land være villige til å begynne å benytte kjernekraft, mener milliardæren.

Tryggere enn mye annet

Til tross for at kjernekraft ofte assosieres med negativt fortegn, på grunn av blant annet Chernobyl-katastrofen i 1986 og ulykken i Fukushima i 2011, så mener Gates at det er trygt over tid.

«Kjernekraft har faktisk vært tryggere enn noen annen kilde til energi. Det er langt flere ulykker med olje, kull og naturgass når man ser på dødsfall pr. enhet av energi», uttaler han i programmet.

Gates mener også at det er en helt ny generasjon av kjernekraft som er mye tryggere enn de gamle anleggene. En ny innovasjon er blant annet å benytte flytende natrium i stedet for vann for å avkjøle reaktoren ved et lavere trykk, som kan bidra til å hindre nedsmelting. Grepet gjør også at den fysiske størrelsen på anlegget blir mindre og dermed enklere å bygge.

DØDSRATE: Søylene viser dødstall fra energiproduksjon pr. TWh. Dataene er levert av Our World in Data som er en vitenskapelig publikasjon og fokuserer på store globale problemer. Foto: Our World in Data

«Når vi løser flere av disse utfordringene og kostnadsproblemene, så håper jeg folk kan ha et åpent sinn for å se hvor utrolig trygg den neste generasjonen av reaktorer blir», uttaler Microsoft-gründeren, som er investor og grunnlegger av TerraPower, et ledende kjernekraftselskap.

Porteføljevalg

«Flere steder i verden har interessen for kjernekraft begynt å endre seg, og potensialet til kjernekraft som en del av en bred lavkarbon kraftportefølje har begynt å bli klarere for flere myndigheter», uttaler Jonathan Kobb, kommunikasjonssjef i World Nuclear Association (WNA), til CNBC. WNA er en non-profit organisasjon for kjernekraftindustriens interesser.

Han trekker blant annet frem at Saudi-Arabia har begynt å se forbi oljeproduksjon og startet opp driften av fire reaktorer, som i løpet av tiåret vil stå for 25 prosent av landets elektrisitetsbehov. Tyrkia og Bangladesh er også i gang med å konstruere deres første reaktorer, ifølge Kobb.

Kommunikasjonssjefen hevder også at Polen og Egypt har intensjoner om å bygge deres første reaktorer, og i USA står kjernekraft for rundt 20 prosent av det årlige strømforbruket. Der bygges det også et nytt anlegg av Southern Nuclear ved Vogtle-anlegget i Waynesboro, Georgia. Reaktorene skal være i drift fra 2021 og 2022.