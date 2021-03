Kaster selskapets grunnlegger og tidligere styreleder under hydrogenbussen

I fjor høst begynte det å storme rundt milliardæren og grunnleggeren av Nikola, Trevor Milton. Først ble han anklaget for grovt bedrageri fra det tyske analyseselskapet Hindenburg Research, og deretter rant det på beskyldninger om seksuelle overgrep mot sin kusine og en tidligere assistent. Milton nektet for overgreps-anklagene, men måtte trekke seg som styreleder i sitt eget selskap.

Før støvet hadde lagt seg i hydrogen-selskapet kom spekulasjonene om at Milton plutselig ville selge unna alle aksjene i selskapet, og konsernsjefen Mark Russell slet med å forsikre investorene om at milliardavtalen med General Motors ville stå seg.

Selskapet sliter fortsatt med støyen rundt Milton og som følge av bedrageri-anklagene fra Hindenburg Research måtte Nikola svare Securities and Exchange Commission (SEC) om den tidligere styrelederen hadde ført investorene bak lyset. SEC er et føderalt amerikansk organ som er opprettet for å regulere markedene og beskytte investorene.

«Unøyaktige» uttalelser

I et skriv som ble sendt inn til SEC torsdag kveld denne uken erkjente Nikola syv «unøyaktige» uttalelser som angivelig kom fra Trevor Milton fra juli 2016 til juli 2020. Uttalelsene omfatter selskapets fremgang med å utvikle elektriske og hydrogendrevne lastebiler, melder CNN.

Alle uttalelsene er oppført i Hindenburg-rapporten og Nikola vedgår at utsagnene «var helt eller delvis unøyaktige når de kom».

Milton og andre Nikola-ledere har allerede mottatt SEC-stevninger og Nikola har fått flere sivile søksmål fra aksjonærene. Tidligere har Milton og Nikola benektet Hindenburgs påstander, men etter den uavhengige etterforskningen som ble bestilt av selskapet, erkjenner Nikola at noen av utsagnene ikke var helt nøyaktige.

Milton er fortsatt den største aksjonæren i selskapet, med mer enn 20 prosent av aksjene.