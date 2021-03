Hexagon Agility signerte i juni 2020 en avtale med en global logistikkkunde for levering av drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) beregnet for mellomstore og store lastebiler.

Hexagon har nå mottatt en tilleggsordre fra kunden, og den første bestillingen i 2021 har nå en estimert verdi på 6,8 millioner dollar, tilsvarende cirka 58 millioner kroner.

Leveringen av drivstoffsystemene er nå planlagt å starte i andre kvartal 2021.