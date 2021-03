Produksjonsfremskritt for Agilyx-partner

I desember 2020 annonserte Agilyx at det inngikk et joint venture med ExxonMobil, der ExxonMobil ble en partner med 25 prosents eierandel i forvaltningsselskapet Cyclyx, som skulle sikre store mengder plastavfall til Exxons gjenvinningsanlegg globalt.

ExxonMobil melder i en fersk pressemelding at det har fullført den initielle fasen med testing av anlegget for å konvertere plast til råmaterialer, og at Cyclyx allerede bidrar med plast til anlegget.

ExxonMobil skal nå begynne å bruke resultatene fra Baytown-anlegget i Texas for å oppskalere kapasiteten ved andre anlegg.