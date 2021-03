Questerre har bestilt en rapport fra International Reference Center for Life Cycle Products, Services and Systems (CIRAIG) for produksjon av hydrogen, inkludert blå hydrogen, ved bruk av naturgass med nullutslipp i Quebec, ifølge en børsmelding.

The Quebec Energy Association har tidligere engasjert CIRAIG for å utarbeide en studie om miljøprofilen til Questerres Clean Gas i Quebec, Canada.

Rapporten bekrefter at klimagassutslippene fra Questerres prosjekt vil være omtrent 75 prosent lavere enn de andre nåværende naturgasskildene i Quebec, ifølge Michael Binnion, adm. direktør i Questerre.

– Dette vil være en game-changer. Det ville være vil være en «world first» og etablerer Quebec som en leder innen global energiomstilling», sier Binnion i børsmeldingen.

Rapporten kan leses i sin helhet her.