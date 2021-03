Knallrøde tall fra solselskap

EAM Solar hadde i fjerde kvartal inntekter på 0,2 millioner euro, omtrent nøyaktig det samme som i tilsvarende kvartal året før.

EBITDA endte på minus 1,1 millioner euro, sammenlignet med minus 0,3 millioner euro i fjerde kvartal 2019. Justert for juridiske kostnader var EBITDA i perioden på minus 0,1 millioner euro.

20. januar 2021 opphevet en ankedomstol i Milano en tidligere dom som konkluderte med at EAM Solar og EAM Solar Italy var offer for bedrageri gjennomført av to enkeltpersoner, Igor Akhmerov og Marco Giorgi.

I fjerde kvartal endte de juridiske kostnadene seg til en drøy millioner euro, mens de for hele 2020 beløp seg til 1,7 millioner euro.