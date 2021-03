Strømregningen i februar ble stor og stygg

– Vi anbefaler alle våre profesjonelle bedriftskunder å kjøpe på forhånd, for det er det all forskning tilsier er lurest, sier Myhre, og legger til at fastpris er noe han anbefaler klokkerent.

Han mener også, etter denne vinteren, at det er blitt mer interessant å binde strømprisen enn tidligere.

Større volatilitet

Videre fremover venter han også at det blir større volatilitet, fordi strøm fra fornybare kilder ikke på langt nær er like stabil som fra atomkraft og kullkraft, som nå fases ut.

– Da blir hele prismekanismen og tilgangen veldig, veldig annerledes enn da vi hadde både atomkraftverk og en kullkraftpark i Europa, som var veldig stabil og som gikk på fast frekvens.

– Så fremover nå blir det hopp og sprett i prisene de neste 10, 15, 20 årene, tror Myhre.

Han tror også vi kan få flere måneder som februar, med veldig høye priser, også på andre tider av året.

– Du kan få det sommer. Du kan få det vinter. Du kan få lav pris på vinteren. Du kan få høy pris på sommeren. Det er et utall av kombinasjoner her, sier han. Og på grunn av omleggingen i Europa tror han også det blir mye mer uforutsigbart fremover.

Været styrer strømprisen

For de kommende månedene tror Myhre strømprisen vil ligget et sted mellom 30 og 35 øre, før nettleie og avgifter, men at det vil være veldig avhengig av været.

– Hvis det regner fra påske og ut, så blir prisen 5 øre i sommer. Men hvis det blir tørt, blir den 40 øre også i sommer.

