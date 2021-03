Cloudberry kjøper vannkraftverk

Cloudberry Clean Energy har signert en avtale for kjøpe Ramsliåna Kraft AS, opplyses det i en børsmelding.

Vannkraftverket ligger i Flekkefjord kommune i Agder, og er for tiden under bygging. Det er forventet oppstart av produksjonen i fjerde kvartal 2021.

Anlegget forventes å kunne produsere hele året, med en årlig produksjon på 6 GWh.

Cloudberry har også inngått en opsjonsavtale for kjøp av Lona Kraft AS, et selskap som vil søke om utvidet konsesjon for å bygge et nytt vannkraftverk oppstrøms samme elv.