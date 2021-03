Et av verdens største oljeselskaper går inn i hydrogenprosjekt

Saudi Aramco, et av verdens største oljeselskaper, har inngått en samarbeidsavtale med skipsverftet Hyundai Heavy Industry (HHI). Avtalen omhandler et hydrogenprosjekt, der HHI blant annet skal utvikle skip som kan frakte CO2 og LPG samtidig, melder Splash247.

Avtalen innebærer også at et av datterselskapene til HHI, Hyundai Oilbank, skal importere LPG fra Saudi Aramco for produksjon av blått hydrogen.

Karbonet fra produksjonen skal fanges og lagres, og vil deretter bli sendt til Saudi-Arabia med de nyutviklede skipene fra HHI. Der skal karbonet brukes til økt utvinning av olje fra modne oljefelt.

Nettstedet skriver også at Hyundai Oilbank, som Saudi Aramco eier 17 prosent av, planlegger å etablere 300 hydrogenladestasjoner innen 2040 over Sør-Korea. Morselskapet HHI jobber også med å utvikle skip som kan frakte ammoniakk og skip som bruker ammoniakk som drivstoff.