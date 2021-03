Har fjernet 50 milliarder av de årlige utgiftene

Med ambisjoner om å øke utbyttene, redusere gjelden og finansiere nye prosjekter, planlegger ExxonMobil investeringer på mellom 16 og 19 milliarder dollar i år, og på mellom 20 og 25 milliarder dollar pr. år frem til og med 2025.

Budsjettene kan imidlertid bli tilpasset ut fra markedsforholdene, slik oljegiganten gjorde i fjor, da investeringsbudsjettet ble redusert med over 30 prosent på grunn av coronapandemien.

Det amerikanske oljeselskapet kuttet også kontante driftsutgifter med 15 prosent i fjor, og estimerer nå permanente strukturelle besparelser på 6 milliarder dollar pr. år innen 2023, med utgangspunkt i 2019-tallene.

Det tilsvarer cirka 50 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

– Vår investeringsportefølje er den beste vi har hatt på mer enn 20 år, og vil øke inntjening og kontantstrøm på kort sikt, samtidig som den er fleksibel for markedsforholdene og styrkes av pågående kostnadsbesparende tiltak, sier konsernsjef Darren Woods i forbindelse med ExxonMobils årlige investordag onsdag.

SATSER PÅ KARBONFANGST OG -LAGRING: Konsernsjef Darren Woods. Foto: Bloomberg

Utslippskutt og karbonsatsing

Om tiden videre sier han at selskapet vil jobbe for å redusere utslipp og utvikle løsninger for avkarbonisering, for eksempel innen karbonfangst.

– Våre investeringer ventes å generere avkastning på mer enn 30 prosent, sier Woods.

Nylig har ExxonMobil lansert en ny virksomhet, ExxonMobil Low Carbon Solutions, for kommersialisering av lavutslippsteknologier. Innledningsvis vil virksomheten fokusere på karbonfangst og karbonlagring (CSS), noe ExxonMobil har mer enn 30 års erfaring med.

Nå viser oljegiganten til forventninger om at CSS-markedet skal vokse betydelig frem mot 2040.

Selskapet viser til at det innfridde sine utslippsmål i fjor. Målet frem mot 2025 er å redusere klimagassutslippene fra oppstrømsvirksomheten med 15–20 prosent fra 2016-nivået.