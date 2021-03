– Game changer og et «big bang»-øyeblikk

Bransjeorganisasjonen RenewableUK mener statsbudsjettet som ble fremlagt i Storbritannia onsdag er en «game changer» for landets kraftproduksjon med havvind og omtaler avgjørelsen som et «big-bang»-øyeblikk.

– Dette er et stort øyeblikk for kraftproduksjon med havvind i Storbritannia som vil drive investeringer i en global konkurransedyktig innenlandsk forsyningskjede, sier adm. direktør Hugh McNeal i RenewableUK.

Han peker på at regjeringens nye finansiering for å utvikle knutepunkt for havvind i Teesside og Humber er et tydelig eksempel på handlekraft.

Han legger til at den neste bølgen av fornybarprosjekter kan føre til private investeringer på 20 milliarder pund – nær 240 milliarder kroner – og sier at å styrke vind på land og til havs, sammen med hydrogen og andre fornybare energikilder, er «nøkkelen til å låse opp en rask og billig transformasjon av energisektoren».

– Vi gleder oss derfor over den nye støtten for flytende havvind- og fornybar hydrogenteknologi som ble kunngjort i dag, sier Hugh McNeal.