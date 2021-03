Meglerhus: – Aksjen kan stige 50 prosent

Siden midten av februar, da Nel-aksjen ble omsatt på nivåer rundt 32 kroner, har pilen stort sett pekt ned for selskapet på Oslo Børs. Nå rykker Norne Securities ut og oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet beholdes på 35 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 23,32 kroner, ned 3,7 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 50 prosent.

«Kjøpsmulighet ettersom Nel er en av de sannsynlige langsiktige vinnerne innen grønn hydrogen», skriver analytiker Tomas Skeivys.

24. februar hentet Nel litt over 1,2 milliarder kroner. Det indikerer, ifølge Norne Securities, at det ikke er mangel på kapital til grønn hydrogen. Nel har nå rundt 3,5 milliarder kroner i banken og er ifølge Skeivys godt kapitalisert for den kommende veksten.

«Turbulens og sentimentendringer i aksjemarkedet vil føre til kontinuerlig høy volatilitet for grønne aksjer, inkludert NEL, så vi understreker at risikoen er høy», skriver Skeivys.