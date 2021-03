– Vi er skuffet over at de går motsatt vei

Norsk Hydro publiserte fredag morgen en børsmelding om at det har inngått en avtale om å selge forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners. Prislappen er satt til 1,4 milliarder euro, tilsvarende 14,2 milliarder kroner.

Geir Pollestad fra Senterpartiet og Terje Aasland fra Arbeiderpartiet var raskt ute og reagerte negativt på salget. Det gjør også den hovedtillitsvalgte i Hydro, Sten Roar Martinsen, som også er ansattrepresentant i styret.

REAGERER: Sten Roar Martinsen, hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret i Hydro. Foto: Industri Energi

– Vi er dypt uenige i denne beslutningen, den tar selskapet vårt i feil retning, uttaler Martinsen i en pressemelding.

Martinsen trekker frem at flertallets hovedargument for salget var svak lønnsomhet. Den beskrivelsen er de ansatte på ingen måte enige i, ifølge den hovedtillitsvalgte.

– De norske valseverkene har tjent gode penger i en årrekke, fordi de har vært blodtrimmet, sier han.

Får industristøtte

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, reagerer også på nyheten og mener at høyteknologiske grønne arbeidsplasser, som ville vært strategisk viktig for Hydro å beholde, nå blir solgt.

– Hydro har det siste tiåret jobbet for å bli et helintegrert selskap med eierskap langs hele verdikjeden, den retningen har vi støttet helhjertet opp om og vi er skuffet over at Hydro nå går motsatt vei, uttaler Alfheim i pressemeldingen.

Han peker på at valseverkene er en av de grønneste arbeidsplassene i Hydro og at de er en avgjørende byggestein i miljøprofilen til Hydro.

– Å selge disse er å gi bort et viktig konkurransefortrinn, mener Alfheim.

Salget må godkjennes av konkurransemyndigheter før det kan gjennomføres, i mellomtiden vil Alfheim ha næringsministeren på banen.