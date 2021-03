Skal bygge verdens først hydrogenferge – tildeler kontrakt

I utviklingen av verdens først hydrogenferge tildeler Norled Linde en kontrakt for levering av flytende hydrogen og lagringsanlegg, ifølge en melding.

– Å utvikle og bygge verdens første hydrogendrevne skip er nybrottsarbeid. Norled er opptatt av å sørge for at utvikling og bygging foregår i kontrollerte former hvor sikker drift har høyeste prioritet, forklarer administrerende direktør i Norled Heidi Wolden.

Hun påpeker at dette spesielt er knyttet til anlegget som skal lagre hydrogen på fartøyet og konvertere dette til elektrisitet gjennom brenselceller.

Verdens første

Norled bygger verdens første hydrogendrevne bil- og passasjerferje, MF Hydra. Fergen skal operere i Hjelmelandsambandet i Ryfylke fra og med sommeren 2021. Den vil først gå på batteridrift, før det installeres hydrogenanlegg neste vinter.

Linde Gas skal levere flytende hydrogen til driften og Linde Engineering skal levere hydrogenlagringsanlegget på fergen.

Hydrogenfergen er utviklet i samarbeid mellom Norled, LMG Marin og Westcon Power & Automation. Fartøyet bygges nå på Westcon Yards i Ølen.