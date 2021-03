Shippinggigant dobler i havvindselskap – eier nå 50 prosent

Wilh. Wilhelmsen har utøvd opsjon på kjøp av ytterligere 25 prosent i Edda Wind, ifølge en børsmelding.

Tilbake i september 2020 kjøpte selskapet en fjerdedel av aksjene i vindselskapet, og dobler med det sin eierandel i selskapet.



Årsregnskapet til Wilh. Wilhelmsen viser at Edda Wind er verdsatt til 92 millioner dollar, etter aksjekjøpene.

I dagens børsmelding skriver Wilhelmsen at det har som ambisjon å bli en aktør i fornybarsegmentet, og at dagens innløsing av opsjonen om dobling i Edda Wind er et tegn på dette.

– Forventet vekst i havvindmarkedet bidrar til å rettferdiggjøre investeringen, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen, i børsmeldingen.