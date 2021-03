Lukker bøkene allerede i dag etter overtegning

Interoil Exploration and Production har meddelt at selskapets emisjon er overtegnet, og at selskapet som følge av dette har besluttet å kutte i tegningsperioden.

Tegningsperioden ble påbegynt mandag 8. mars, med planlagt varighet til 15. mars klokken 16.30. Nå stenges bøkene i dag i stedet, klokken 16.30.

Emisjonen ble først lansert torsdag i forrige uke, i forbindelse med Interoils nye avtaler i Argentina og Colombia. Den er på inntil 999.999 euro, rundt 10,1 millioner kroner, og tegningskursen ble satt til 1,33 kroner.

Mandag endte Interoil-aksjen ned 9,2 prosent til 1,64 kroner, etter kursoppganger på 4,8 og 13,9 prosent fredag og torsdag før helgen.