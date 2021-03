Solselskapet Aega har gjennom et datterselskap blitt enige om å kjøpe en solpark i Emilia Romagna, Italia med en totalkapasitet på 1 MWp. Solparken kjøpes av Elektrosolar Service, og avtalen forventes å signeres 30. april eller tidligere.

Aega vil finansiere kjøpet med eksisterende kontantbeholdning. For solparken vil Aega betale 380.000 euro for egenkapitalen, og 2,35 millioner dollar for gjelden.

Oppkjøpet kommer etter at Aega i februar signerte den endelige transaksjonsavtalen med 3T for kjøpet av to 1 MWp solparker i Sardinia, Italia.

16. november i fjor meldte solselskapet at det hadde inngått en bindende avtale om å kjøpe parkene i Sardinia med en totalt kapasitet på 2 MWp.