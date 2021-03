Otovo med lansering i Frankrike

Otovo har nå lansert leasing av solcellepaneler i Frankrike, opplyses det i en børsmelding.

På grunn av leveringstiden fra salg til installasjon, som er på cirka tre måneder i Frankrike, er de første forventet å være ferdige mot slutten av andre kvartal.

Selskapet har tidligere lansert sitt leasingprodukt i Norge, Spania og Sverige.

– Denne løsningen fjerner en av de største hindringene for solenergi for franske forbrukere, som alltid har vært den første investeringen som er nødvendig for å kunne begynne å spare på strømregningen, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim i en kommentar.

Strømprisen for franske forbrukere har ifølge meldingen de siste årene steget 2-3 ganger raskere enn inflasjonen, og EDF, som er myndighetseid fransk strømforsyning, har ved tre anledninger hevet de regulerte tariffene siden starten av 2020.

Otovo inngår 20 år lange avtale med huseiere. For selskapet er marginene på de leide installasjonene og direktesalg til forbrukere identiske, men med leasingkontrakter mottar Otovo en ekstra service- og vedlikeholdsavgift hvert år.