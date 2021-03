Vil bygge gigafabrikk for 1 milliard kroner i Narvik

TECO 2030 planlegger å etablere storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik i Nord-Norge, fremgår det av en børsmelding onsdag.

– Vi planlegger å etablere et kombinert innovasjonssenter og en fabrikk i Narvik, som vil kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn en gigawatt pr år, tilsvarende flere milliarder kroner i årlig omsetning, uttaler adm. direktør Tore Enger i meldingen.

Lokasjonen for fabrikken er en fasilitet tidligere drevet av REC og bygget skal stå klart til å bli tatt i bruk. Enger påpeker at det er en åpenbar fordel for prosjektet.

Arbeidet har planlagt oppstart i 2021 med ventet produksjonsoppstart neste år. Investeringskostnaden er beregnet til å være 1 milliard kroner over en tiårsperiode. TECO vurderer nå ulike finansieringsalternativer og er i samtaler med Enova og andre institusjoner.

Det kan i løpet av denne perioden skapes opp mot nye 500 arbeidsplasser i Narvik, opplyser selskapet om i en pressemelding.