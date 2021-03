SEB Equities høyner i oljegigant

SEB Equities høyner ifølge en oppdatering kursmålet på Equinor til 165 kroner pr. aksje, fra tidligere 155 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytiker gjentar en hold-anbefaling på aksjen.

Det økte kursmålet er drevet at økte oljeprisforventninger for 2021 og 2022, som reflekterer et mer positivt syn på «Opecs oppførsel».

«Imidlertid er dagens verdsettelse i øvre ende av det historiske intervallet, vi ønsker derfor å søke oljeeksponering andre steder og gjentar derfor hold», heter det fra meglerhuset.

Hittil i år er aksjen opp 19,4 prosent på Oslo Børs.