Røkke-selskap skal samarbeide med Ørsted og Microsoft

Aker Carbon Capture har signert en innledende avtale (MoU) med Ørsted og Microsoft for å utforske mulighetene for karbonfangst og lagring ved biomasse-anlegg i Danmark, fremgår det av en børsmelding onsdag.

De tre selskapene skal samarbeide om de teknologiske, regulatoriske og kommersielle utfordringene og mulighetene for å skape negative utslipp gjennom fangst og lagring av karbon, som slippes ut av biomassedrevne varme- og kraftstasjoner.

Selskapene har gjennom den innledende avtalen blitt enige om å jobbe med fire hovedpunkter. De skal utvikle et karbonfangstprosjekt for ett av Ørsteds biomasseanlegg i Danmark og jobbe for et teknologisamarbeid ved å integrere Microsofts digitale ekspertise. I tillegg ønsker de å akselerere utviklingen av et biogent karbonfangstprosjekt og støtte en akselerasjon av rammeverk for negative utslipp i europeiske land.

«Samarbeidet med Ørsted og Microsoft åpner for et potensielt biogent fangst- og lagringsprosjekt (CCS), som vil kunne være det første av sitt slag», uttaler Valborg Lundegaard, adm. direktør i Aker Carbon Capture.