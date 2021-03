BW Ideol skal hente en halv milliard

I februar la BW Offshore frem planene om å jakte store offshore vindprosjekter ved å investere drøyt 600 millioner kroner i Ideol . I løpet av mars vil selskapet noteres på Euronext Growth under navnet BW Ideol. Torsdag startet jakten på rundt 500 millioner kroner i en rettet emisjon hvor det utsedes opptil 10,6 millioner nye aksjer til en emisjonskurs på 47 kroner pr. aksje.

Dermed verdsettes selskapet, som skal satse på havvindparker med flytende vindmøller, til om lag 961 millioner kroner i forkant av noteringen.

Selskapet har allerede to prosjekter i operasjon, et i Frankrike og et i Japan. Ideol er dermed det første til ikke-japanske selskapet som har satt ut en slik installasjon i japansk farvann.

Frankrike, Japan, Storbritannia og California i USA er blant markedene BW Ideol ser for seg å delta i prosjekter de neste årene. Innen 2030 er målet å være involvert i prosjekter på totalt 10 gigawatt.

Norge står også på listen over interessante markeder, sammen med land som Sør-Korea og Taiwan.

– Mens man i Norge allerede har mye fornybar energi, og da eventuelt vil måtte selge kraften til utlandet, er det i land som Japan og Frankrike stor etterspørsel etter fornybar energi innenriks, sa BW Ideol-sjef Paul de la Guérivière under torsdagens investorpresentasjon.

Med seg på presentasjonen hadde han adm. direktør i BW Offshore Marco Beenen som fyller rollen som styreleder i BW Ideol.

Vindkraft til FPSO

BW Offshore har forpliktet seg til å tegne seg for 100 millioner kroner i emisjonen, i tillegg har Kerogen Energy Fund, tidligere største eier av Ideol forpliktet å tegne seg for 118 millioner. Når selskapet går på børs har BW Offshore et mål om å sitte på om lag 50 prosent av aksjene i selskapet.

STYRELEDER: Adm. direktør Marco Beenen i BW Offshore sier det kan bli aktuelt å benytte datterselskapets løsninger dersom BW Offshores kunder ønsker å betale for det. Foto: Iván Kverme

– Årsaken til at vi går rett på en børsnotering er at det nye selskapet er modent nok til det, og ved å gjøre det kan selskapet vokse uavhengig, sa BW Offshore-sjef Marco Beenen da planene ble lagt frem i februar.

Under presentasjonen bekreftet Beenen at det kan bli aktuelt å benytte seg av BW Ideols løsninger i tilknytning til BW Offshores FPSOER.

– Det blir trolig mest aktuelt for kunder som opererer i markeder som skattlegger CO2-utslipp eller hvor slik skattlegging er under oppseiling. Vi er avhengige av at kundene er med på å betale for det, men jeg ser for meg at det kan bli gjort slike kontrakter de neste par årene, sa Beenen.