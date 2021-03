Kjell Inge Røkkes nye grønne børsbaby, Aker Clean Hydrogen, debuterte på børs torsdag og det ble en særdeles tung start for aksjonærene. Aksjen var den desidert mest omsatte og falt 15,5 prosent fra åpningskursen på første handelsdag.

Det ble heller ingen børsopptur for hydrogenselskapet på fredag, og aksjen falt ytterligere 0,13 prosent.

Den svake starten står i sterk motsetning til noteringen av Aker Horizons for halvannen måned siden. Da fikk investorene en avkastning på 20 prosent på én dag.

– Jeg smiler jo av det og syns bare det er morsomt, men altså folk går på alt mulig, sa Trygve Hegnar i fredagens TV-sending.

Han mener at de som har tegnet aksjer har grunn til å være sure, eller føle seg litt dumme, fordi man ikke bare kan sette hydrogen i et selskapsnavn og tro at selskapet skal tjene masse penger. Det har Røkke gjort på flere selskaper den siste tiden, ifølge Hegnar.

– Røkke blir liksom 10 eller 20 milliarder rikere bare på papirsøl rundt omkring, sier han.