Fredag morgen ble det kjent at BW Offshores havvindsatsing BW Ideol ville hente rundt 500 millioner kroner i en rettet emisjon, og søke om notering ved Euronext Growth.

Samme kveld kom meldingen om at BW Ideol hadde utstedt i overkant av 10,6 millioner aksjer til kurs 47 kroner, altså tilsvarende 500 millioner kroner.

I tillegg utøves en overtildelingsopsjon på nesten 1,6 millioner aksjer (15 prosent av utstedte aksjer), noe som bringer bruttoprovenyet opp i 575 millioner kroner.

Interessen for plasseringen karakteriseres som sterk.

Kerogen Energy Fund og BW Offshore Holding forhåndstegnet for og ble tildelt aksjer for henholdsvis 118 og 100 millioner kroner. Videre ble Noria, et fransk familieinvesteringsselskap med fokus på klimabevaring og langsiktig utvikling av fornybar energistruktur, tildelt aksjer for 101 millioner kroner.