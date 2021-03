Nikola vil hente 100 mill.

Lastebilprodusenten Nikola vil hente 100 millioner dollar gjennom en emisjon, melder TDN Direkt.

Pengene skal ifølge nyhetsbyrået blant annet brukes til generelle selskapsformål, bygging av en fabrikk i Arizona, utvikling av brenselcelledrevne lastebiler og hydrogenfyllestasjonsinfrastruktur.

Det har stormet rundt selskapet etter at milliardær og grunnlegger Trevor Milton først ble anklaget for grovt bedrageri fra tyske Hindenburg Research, for så å bli anklaget for seksuelle overgrep mot sin kusine og tidligere assistent.

I slutten av februar sendte Nikola ut et skriv hvor de erkjente syv «unøyaktige» uttalelser som angivelig har kommet fra Milton om selskapets fremgang.

For knappe to uker siden nedgraderte JP Morgan Nikola-aksjen og kuttet kursmålet.