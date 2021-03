Så mye må investeres i fornybar energi for å unngå klimakatastrofe

International Renewable Energy Agency (IRENA) publiserte tirsdag rapporten «World Energy Transition Outlook: 1,5°C Pathway», som skisserer en strategi for nå målene i Parisavtalen og for å stoppe klimaendringene ved å endre den globale energiproduksjonen.

Tirsdagens rapport gir en sniktitt på alternativene for å begrense en temperaturøkning på 1,5 grader og å bringe CO2-utslippene nærmere null innen midten av århundret.

Et av hovedpunktene i rapporten er at investeringene i fornybar ren energi må øke med 30 prosent årlig innen 2050 for å forhindre katastrofale klimaendringer.

En økning i investeringene på 30 prosent gir en samlet prislapp på 131 billioner dollar, rundt 1.109 billioner norske kroner, som igjen tilsvarer 1.109.852 milliarder kroner.

– Gapet øker

IRENAs kalkuleringer tilsier at forbruket av fossilt drivstoff må reduseres med 75 prosent innen 2050, og at forbruket av olje og kull må synke enda raskere. I tillegg må bruken av naturgass toppe seg i 2025.

«Gapet mellom hvor vi er nå og hvor vi burde være minsker ikke, det øker. Vi trenger en drastisk akselerasjon av endringer i energibruken for å endre dette», uttaler Francesco La Camera, generaldirektør i IRENA, til Reuters.

Rapporten fastslår samtidig at den fornybare kraftkapasiteten må utvides mer enn ti ganger den vi har i dag innen midten av århundret, i tillegg til at elektrifisering av transportsektoren må økes med 30-gangeren i forhold til dagens nivå.

Rapporten peker videre på at produksjonen av grønt hydrogen, et drivstoff uten karbon produsert ved elektrolyse ved bruk av kraft fra vind og sol, vil bli viktig. Innen 2050 vil 30 prosent av strømforbruket benyttes til produksjon av grønt hydrogen og tilhørende energimuligheter som e-ammoniakk og metanol, ifølge rapporten.

For å produsere dette, må den globale elektrolysorkapasiteten utvides til nesten 5.000 gigawatt (GW), fra 0,3 GW i dag.