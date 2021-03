Havvindpartnere deler ut kontrakter for over tre milliarder

Equinor samarbeider med SSE Renewables og Eni om havvindparken Dogger Bank og Dogger Bank fase A og B har tildelt britiske North Star Renewables kontrakter for levering av tre servicefartøy, fremgår det av en pressemelding fra Equinor onsdag morgen.

Kontrakten har en verdi på 270 millioner britiske pund, rundt 3,18 milliarder norske kroner, inkludert opsjoner.

North Star skal levere ett fartøy som skal brukes til planlagt vedlikehold på Dogger Bank A og B. Fartøyet skal leveres i januar 2024 og ytterligere to fartøy skal etter planen leveres i juli 2023 og juli 2024. Alle tre kontraktene gjelder for en fast periode på ti år, og omfatter opsjoner på tre ganger ett år.

Skipene er utstyrt med ny teknologi, blant annet en hybridløsning med batteripakke og strøm fra land for å redusere brenselforbruket og utslipp. Teknikerne om bord på skipene skal vedlikeholde vindturbinene og sørge for at havvindparkene skal være mest mulig tilgjengelige.

Det vil være behov for om lag 200 personer til å drive havvindparken, og de vil være stasjonert enten på fartøyene eller på en ny base som skal bygges i Port of Tyne. Dogger Bank blir den største havvindparken i verden når den står ferdig i 2026. Den blir bygd ut i tre like store faser på 1,2 GW hver: Dogger Bank A, B og C.