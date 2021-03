Nytt grønt selskap vil på børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Kyoto Group AS om opptak til handel på Euronext Growth, ifølge en børsmelding onsdag.

Kyoto Group utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier for å redusere CO2-avtrykket for industriell prosessvarme.

Selskapet har også engasjert Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en emisjon på inntil 150 millioner kroner gjennom utstedelse av 2,4 millioner nye aksjer. Kursen er satt til 62,50 kroner pr. aksje, som impliserer en verdi på selskapet før emisjon på 401 millioner kroner , fremgår det av en annen børsmelding.