Hexagon Purus med hydrogenordre på 19 millioner

Hexagon Purus har fått flere rodre fra europeiske drivstoffdistributører for sin X-STORE 300-bar sylinder og sin nye X-STORE 381-bar variant.

Transportlagringsbeholderne sendes til Tyskland, Spania og Sveits. Samtlige land omtales som «nye markeder» for Hexagon Purus.

Sylindrene skal brukes til transport av hydrogen for industri og mobilitet.

Totalprisen på kontrakten er rundt 19 millioner kroner.

– Sylindrene gjør at man kan transportere mye bensin hvilket vil redusere kostnadene for kundene, sier Hartmut Fehrenbach, direktør for transport i Hexagon Purus.

Les hele børsmeldingen her.