Awilco vil børsnotere vindsatsing

Helt i starten av mars ble det kjent at Awilhelmsen-eide Awilco etablerer selskapet Integrated Wind Solutions. Nå vil de notere selskapet på Euronext Growth, opplyses det i en børsmelding.

Med forbehold om en vellykket IPO og nødvendige godkjenninger fra Oslo Børs, forventes det at selskapet vil ha sin første handelsdag 25. mars.

Selskapet skal hente opp til 700 millioner kroner gjennom utstedelse av 17,5 millioner aksjer.

Investorer

Awilco har allerede bidratt med 200 millioner i kontanter. I tillegg har QVT tegnet seg for 50 millioner kroner. Selskapets konsernsjef Lars-Henrik Røren, og selskapets driftsdirektør, Christopher Andersen, har tegnet seg for henholdsvis 62.500 og 25.000 aksjer.

Seks hjørnestensinvestorer, som inkluderer Eika Kapitalforvaltning, Nordea Kapitalforvaltning, Sundt, Danske Invest, Sissener og Arctic Asset Management, har totalt tegnet seg for 260 millioner kroner.

Bookbuilding-prosessen starter torsdag 18. mars kl. 09, og vil vare frem til fredag 19. mars kl. 14.

Betydelig potensial

Integrated Wind Solutions går inn i markedet for ferdigstillelse, service- og vedlikehold av vindparker til havs, og skal bygge opp en flåte av spesialskip relatert til dette.

Nettoprovenyet skal ifølge meldingen brukes til finansiering av selskapets skip og til potensielle anskaffelsesmuligheter, samt generelle selskapsformål.

Konsernsjef Lars-Henrik Røren uttalte for drøye to uker siden til Finansavisen at han ser et betydelig potensial for tjenester i forbindelse med ferdigstillelse, drift og vedlikehold av vindparker til sjøs, og er overbevist om at nettopp spesialbygde skip er best egnet til å utføre disse oppgavene.

Bare i EU og UK har myndighetene ambisjoner om å bygge ut 300 gigawatt til havs. Omregnet kan dette alene utgjøre 20.000 vindmøller, sa Røren til Finansavisen.