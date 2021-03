Spetalen-relatert selskap har fått grønt lys fra Enova

Horisont Energis Project Barents Blue er valgt av Enova som et av fem hydrogenprosjekter til å bli vurdert for en matching-prosess med andre viktige prosjekter av felles europeisk interesse (IPCEI), fremgår det av en børsmelding.

Barents Blue-prosjektet er et rent ammoniakkprosjekt i Finnmark som skal konvertere rent hydrogen til ammoniakk, en lett transportert hydrogenbærer, som kan omdannes til hydrogen på destinasjonen.

Hvis prosjektet blir valgt til prosessen vil Horisont Energi kunne benytte Barents Blue til andre prosjekter og verdikjeder i Norge og EU, og i tillegg dra nytte av kunnskapsoverføring, markedssynergier og andre stordriftsfordeler.

IPCEI ble etablert for å akselerere utviklingen av hydrogenteknologi og markedet for utslippsfri produksjon, lagring og utnyttelse. Norge har sluttet seg til IPCEI-initiativet for hydrogen, og Enova styrer deltakelsen fra norske selskaper i initiativet. Enova mottok 25 søknader, hvorav fem ble valgt, inkludert Horisont Energi.

Investor Øystein Stray Spetalen eier drøyt 11,6 prosent av Horisont Energi.