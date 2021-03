Sveaas selger i vindrakett for 160 mill.

Christen Sveaas har gjennom sitt investeringsselskap Kistefos solgt 5,5 millioner aksjer i Magnora.

Aksjene ble ifølge Infronts oversikt over kjøp og salg solgt for 29 kroner pr. aksje, rundt 1 krone billigere enn aksjen omsettes for i dag. Nå står kursen i 30,10 kroner, ned 4,1 prosent. Totalt ble aksjene dermed solgt for 160 millioner kroner.

Sveaas har med det nær halvert eksponeringen sin mot vindselskapet, og har etter transaksjonen eier Kistefos 5,6 millioner aksjer i Magnora, tilsvarende en eierandel på 9,7 prosent.

I går ble det kjent at Magnora har inngått samarbeid med den globale offshoreaktøren TechnipFMC . Det er ventet at også andre finansielle og industrielle partnere bli invitert med på sikt. Clarksons Platou kom i går med ny analyse av aksjen og ser 80 prosents oppside.