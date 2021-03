Innsidere sikrer seg aksjer i Kyoto Group

Onsdag denne uken ble det meldt at Kyoto Group har hentet 150 millioner kroner, og satser på notering ved Euronext Growth rundt 24. mars.

Flere innsidere tegnet seg i emisjonen, opplyses det i en børsmelding.

Styremedlem Pål Selbo har gjennom Valinor AS sikret seg 320.000 aksjer, og sitter etter dette på en aksjebeholdning i selskapet på 720.000 aksjer.

Et annet styremedlem, Thorleif Enger, har gjennom selskapet Thoeng AS kjøpt 24.000 aksjer, mens styreleder Eivind Reiten har kjøpt 8.000 aksjer gjennom Mocca Invest AS. Ingen av disse eide fra før aksjer i Kyoto Group.

Emisjonskursen var på 62,50 kroner.

Kyoto Group utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier for å redusere CO2-avtrykket for industriell prosessvarme.