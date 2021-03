Awilco i medvind – IPO i boks

I forrige uke ble det kjent at Awilhelmsen-eide Awilco vil notere vindkraftsatsingen Integrated Wind Solutions (IWS) på Euronext Growth.

Mandag morgen er det klart at IWS har utstedt 17,5 millioner aksjer til kurs 40 kroner, hvorav Awilco spytter inn 200 av bruttoprovenyet på 700 millioner kroner. I tillegg har QVT Financial tegnet seg for 50 millioner kroner.

Transaksjonen var ifølge en børsmelding overtegnet med god margin, og det er også utøvet en overtildelingsopsjon på ytterligere 1,25 millioner aksjer.

Seks hjørnestensinvestorer, det vil si Eika Kapitalforvaltning, Nordea Kapitalforvaltning, Sundt, Danske Invest, Sissener og Arctic Asset Management, tegnet seg for totalt 260 millioner kroner. Eika og Nordea tegnet seg for 60 millioner hver.

Administrerende direktør Lars-Henrik Røren ble tildelt 62.500 aksjer.

Første handelsdag for IWS ventes å bli på eller rundt 25. mars.