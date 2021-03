Storbritannia bevilger over 600 millioner til energiprosjekter

Britiske myndigheter bevilger 54 millioner pund til prosjekter innen teknologi-implementering, hydrogen brenselsceller og fremdriftssystemer for tungtransport.

Det skriver myndighetene i en pressemelding mandag morgen, melder TDN Direkt.

- 31,9 millioner pund er bevilget til å utvikle elektriske fremdriftssystemer for tungtransport-kjøretøy i Cwmbran, Wales. Denne teknologien kan bli brukt en rekke veier, blant annet for å gi lastebiler og busser lengre rekkevidde og konstruksjonskjøretøy bedre energieffektivitet.

- 11,3 millioner pund er bevilget til å utvikle og produsere energisparende teknologi fra motorsportsegmentet til bruk i biler og varebiler fra et senter i Warwickshire.

- 11,2 millioner pund er bevilget til å utvikle og produsere lavkostnads hydrogen brenselscelleteknologi for busser, og for å etablere et hydrogensenter med Wrightbus i Ballymena, Nord-Irland.

Ifølge meldingen vil disse 3 prosjektene kunne bidra til å sikre nærmere 10.000 arbeidsplasser på tvers av Storbritannia, samtidig som de kan redusere 45 millioner tonn med karbondioksid, skriver TDN.