Kostbar energiovergang for EU

– Vi har nå kommet til tiden til å handle.

Det skriver råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB i en analyse fra banken mandag.

I analysen kommer det frem at det vil være behov for mellom 150 og 250 milliarder kroner pr. år frem til 2050 for å bygge EUs nye kraftsystem.

Må tredoble strømforsyningen

Ifølge Schieldrop er omdannelsen av fossilt drivstoff såpass ineffektiv at EU «bare» vil trenge 6.731 TWh ny, ikke-fossilbasert elektrisitet innen 2050, for å erstatte 15.000 TWh av fossil energi som blir brukt i dag. Det tilsvarer en erstatningsgrad på 46 prosent.

MÅ HANDLE: Dette er øyeblikket for politikerne å gjøre noe for å nå et nullutslippssamfunn innen 2050, mener Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: fatv

Men SEB-analytikeren sier advarer mot å ta lett på jobben, og minner om at EU i 2019 produserte til sammen 3.200 TWh elektrisitet, hvor av 40 prosent var basert på fossilt drivstoff.

– Det betyr at regionen trenger å bygge ut sin totale strømforsyning i dag med mer enn to ganger innen 2050 for å nå en total strømforsyning på 8.574 TWh, sier Schieldrop.

30 prosent havvind

Hadde man lagt alt ansvaret over på atomkraftverk, måtte man ha økt kjernekraftkapasiteten med mer enn 500 prosent innen 2050.

Atomkraft anses i dag å være en ganske kostbar kilde til ny elektrisitet. Fornybar energi er ofte betydelig billigere, men gir ganske periodisk forsyning.

Kjernekraft i EU er uansett ikke det som er mest aktuelt fremover. Fra 2013 til i dag har antallet kjernekraftverk gått fra 132 til 110 i EU, og trenden ser ikke ut til å stoppe. Derfor er det positivt, slik SEB ser det, at det allerede har kommet et løfte om 2.100 TWh i året fra havvind innen 2050, og at det ligger an til ytterligere havvindutbygging fra både EU og Storbritannia.

Dermed er planene allerede klare for over 30 prosent av de nye, nødvendige kraftforsyningene til EU innen 2050.

– EU kommer ikke til å bli i null innen 2050 ved marginal reduksjon i EUs utslippssystem. De kommer dit ved å bygge alternativet og fjerne det nåværende systemet gradvis, skriver sjefanalytikeren i analysen.

Kan få vindbonanza i Norge

I en rapport fra IEA i 2019 kom det frem at de mente at de tekniske havkraftressurser i Europa var på 60.000 TWh i strømforsyning, noe som er nesten ti ganger så mye som det som trengs for å løse EUs og Storbritannias mål for nullutslipp innen 2050.

Selv om Norge ikke er en del av disse planene, mener Schieldrop at det fort kan bli bygget offshore vindkraftforsyning hvis EU går med på å kjøpe det og betale for det til en behagelig pris.

– I så fall vil dette føre til en reell vindbonanza til havs i løpet av de neste 30 årene som tilsvarer utbyggingen av olje og gass på norsk sokkel, sier Schieldrop.