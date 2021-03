Grønn børsfersking signerer intensjonsavtale med oljegigant

Baker Hughes og Horisont Energi har signert en intensjonsavtale (MoU) for karbonlagringsprosjektet Polaris utenfor kysten nord i Norge. Avtalen omfatter forskning og utvikling, samt integrering, av teknologier for å minimere karbonutslippene, i tillegg til å få ned kostnadene og leveringstiden for karbonfangst, transport og lagring (CCTS), fremgår det av en børsmelding.

Horisonts Energis lagringsanlegg for karbon i Polaris er en del av prosjektet «Barents Blue, som er et fullskala karbonnøytralt produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

Polaris-anlegget ventes å ha en samlet kapasitet på over 100 millioner tonn, som tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp, og anlegget er for øyeblikket i konseptfasen og forventes å gå inn i byggefasen i andre halvdel neste år.

Baker Hughes og Horisont Energi skal også samarbeide om å redusere karbonavtrykket i brønnkonstruksjon og subsea-segmenter, utvikle effektiv maskinteknologi og lav- til nullutslipps varmeproduksjon for rene ammoniakkanlegg. I tillegg skal de utvikle pre-front-end engineering og design (FEED) og FEED-aktiviteter for å forberede prosjektgjennomføring av karbonlagringsmidler til havs og en modell for livssyklusen til karbonlagringsprosjekter.