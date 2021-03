Ny havvind-rekord for Equinor

Havvindparken Hywind Scotland klarte en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 57,1 prosent i løpet av de 12 månedene frem til mars 2021, skriver Equinor på sine hjemmesider tirsdag.

Verdens første flytende havvindpark har dermed satt ny britisk rekord for tredje år på rad.

I løpet av sine første to år i drift, klarte vindparken en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 54 prosent, mot et gjennomsnitt på 40 prosent for en havvindpark i Storbritannia.

Kapasitetsfaktoren er forholdet mellom faktisk energiproduksjon over en gitt periode og den høyest mulige produksjon.

«En høyere kapasitetsfaktor betyr færre avbrudd og høyere verdi», heter det i meldingen.

Equinor er global markedsleder for flytende havvind, og med Hywind Tampen operativt i 2022 vil selskapet stå for en tredjedel av flytende vindkraftproduksjon på verdensbasis.