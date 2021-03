Anbefaler kjøp av tre oljeaksjer: Hever kursmålet på oljekjempen med over 50 prosent

Danske Bank oppgraderer sin anbefaling på Equinor fra hold til kjøp, melder TDN Direkt.

Samtidig oppjusteres kursmålet fra 155 til 240 kroner.

Hittil i år er Equinor-aksjen opp drøyt 17 prosent, mens den de siste tolv månedene har steget cirka 57 prosent.

Equinor kunne tirsdag morgen melde om ny havvind-rekord.

Flere oljeaksjer

Meglerhuset løfter ifølge nyhetsbyrået også sine vurderinger av Aker BP og Lundin Energy.

Førstnevnte får oppjustert kursmålet fra 295 til 340 kroner, mens det for Lundin blir hevet fra 301 til 365 svenske kroner. Begge aksjene får en kjøpsanbefaling.

Etterspørselsinnhenting

Danske Bank påpeker at oljemarkedet i år vil holdes kunstig stramt.

«En innhenting av etterspørselen i andre halvdel i år, samt ikke imponerende tilbud utenfor Opec+, gir grunnlaget for et strammere marked forbi 2022, også etter at produksjonskuttene til Opec+ er helt reversert», skriver de i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset forventer nå en Brent-pris på 70 dollar fatet i andre halvdel av 2021, og 72,5 dollar fatet etter dette.